Даниил Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» Париже после снятия Димитрова
Поделиться
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже после снятия болгарина Григора Димитрова, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 15:25 МСК
38
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Для болгарина «Мастерс» в Париже стал первым с Уимблдона-2025. Тогда Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).
В третьем раунде Даниил Медведев сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего. Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
15:32
-
15:31
-
15:06
-
14:57
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:42
-
14:37
-
14:29
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:33
-
12:58
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
11:55
-
11:53
-
11:48
-
11:38
-
11:32
-
11:23
-
10:55
-
10:55
-
10:34
-
10:23
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:32
-
01:55
-
00:52