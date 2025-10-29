Скидки
Даниил Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» Париже после снятия Димитрова

Даниил Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» Париже после снятия Димитрова
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже после снятия болгарина Григора Димитрова, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 15:25 МСК
Григор Димитров
38
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Для болгарина «Мастерс» в Париже стал первым с Уимблдона-2025. Тогда Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).

В третьем раунде Даниил Медведев сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего. Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Комментарии
