«Один поехал. Денежек не было». Николай Давыденко вспомнил свой первый «Большой шлем»

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко вспомнил свой первый опыт участия на турнире «Большого шлема».

«Я помню мой первый Australian Open — это вообще мой первый турнир «Большого шлема», по-моему, 2002 год (на самом деле 2001-й. — Прим. «Чемпионата»). Квалификация, и я попадаю, выигрываю первый круг и попадаю на центральный корт против Патрика Рафтера, второй круг в Мельбурне. Это же было нереально, да? Там было настолько всё круто, я там прям вообще…

Четыре сета. Я сет выиграл. Я один, бокс вообще пустой. Там ходят с флагами, человек 15. А у меня никого нет, я один поехал. В то время денежек не было, чтобы заплатить, один полетел. Местных надо было кого-то подобрать? Вот как раз, я бокс всем даю — на тебе на мой матч. Там с флагами сидели, все орали, местные наши болельщики», — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

