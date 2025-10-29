«Дурачок, без девушки останешься». Давыденко высказался о равноправии в Германии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал об отличии менталитета в России и Германии.

— В Германии же ещё вот уже с каких времён было принято, что каждый платит за себя, вот это равноправие у них было. Для тебя это приемлемо?

— Когда я их позвал и оплатил, они были все в шоке. Когда я говорю: «Я плачу, я башляю за тусовки, типа давайте…»

— Олигарх приехал из Волгограда.

— Почему приехал? Мы как раз уже давно жили там. Я же уже как-то чуть-чуть что-то зарабатывал в этот момент, и я мог позволить там и 50, и 100 марок, тогда марки были ещё. Говорю: «Я накрываю поляну». Они говорят: «Какую поляну?» Я говорю, ну вот так в России принято. Они такие: «А у нас нет». Я говорю: «А что там со своей девушкой?» Мне: «Мы делим там пополам». Я такой: «Ну ты дурачок, ладно, без девушки останешься», — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.