Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дурачок, без девушки останешься». Давыденко высказался о равноправии в Германии

«Дурачок, без девушки останешься». Давыденко высказался о равноправии в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал об отличии менталитета в России и Германии.

— В Германии же ещё вот уже с каких времён было принято, что каждый платит за себя, вот это равноправие у них было. Для тебя это приемлемо?
— Когда я их позвал и оплатил, они были все в шоке. Когда я говорю: «Я плачу, я башляю за тусовки, типа давайте…»

— Олигарх приехал из Волгограда.
— Почему приехал? Мы как раз уже давно жили там. Я же уже как-то чуть-чуть что-то зарабатывал в этот момент, и я мог позволить там и 50, и 100 марок, тогда марки были ещё. Говорю: «Я накрываю поляну». Они говорят: «Какую поляну?» Я говорю, ну вот так в России принято. Они такие: «А у нас нет». Я говорю: «А что там со своей девушкой?» Мне: «Мы делим там пополам». Я такой: «Ну ты дурачок, ладно, без девушки останешься», — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Материалы по теме
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android