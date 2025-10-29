Скидки
Николай Давыденко рассказал, как выстроить правильный тренировочный процесс в теннисе

Николай Давыденко рассказал, как выстроить правильный тренировочный процесс в теннисе
Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко рассказал, как выстроить правильный тренировочный процесс.

«Это очень важно, как ты проводишь тренировочный процесс, прям каждую тренировку. И когда я вижу, что, например, дети что-то поиграли, что-то сидят, что-то подают, я говорю: «Как можно просто подавать?» Нужно подавать каждую подачу и вытаскивать из себя результат. Понятно, что это с временем приходит, это возраст, который в какой-то момент тебя переключает, что ты в 10 лет не понимаешь, в 11 не понимаешь, может, ты начнёшь понимать в 15, кто-то в 17. И когда ты начнёшь понимать, что ты пришёл на тренировку, ты должен тренировку сделать так себе, на максимум, что ты просто с неё уже выползаешь, а не то что ты идёшь с таким довольным лицом и можешь что-то ещё делать», — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

