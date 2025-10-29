«Как меня домогался Кафельников». Давыденко рассказал забавную историю про Кубок Дэвиса

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко вспомнил, как двукратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Евгений Кафельников хотел видеть его в составе сборной России на Кубке Дэвиса.

— Расскажи момент, когда тебя пригласили в сборную России на Кубок Дэвиса.

— Ой, как меня домогался Кафельников весь год. С 2002 года уже, с Australian Open, вот с того времени. Он просто меня достал. Каждый раз на турнире встречаемся: «Ну что ты, будешь играть Кубок Дэвиса?» — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Николай Давыденко выигрывал Кубок Дэвиса в 2006 году. С ним в команде тогда были Марат Сафин, Михаил Южный и Дмитрий Турсунов.