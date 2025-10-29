Скидки
Теннис

Валантен Вашеро — Артур Риндеркнеш, результат матча 29 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг «Мастерса» в Париже

Вашеро в непростом матче обыграл своего брата Риндеркнеша на «Мастерсе» в Париже
40-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже. В матче второго круга он обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:15 МСК
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		3 4
6 9 		6 6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Вашеро выполнил шесть подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Риндеркнеша восемь эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Вашеро встретится с Кэмероном Норри из Великобритании. Напомним, Вашеро и Риндеркнеш играли в финале «Мастерса» в китайском Шанхае две недели назад, победил монегаск.

