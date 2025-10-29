Вашеро в непростом матче обыграл своего брата Риндеркнеша на «Мастерсе» в Париже

40-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже. В матче второго круга он обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Вашеро выполнил шесть подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Риндеркнеша восемь эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Вашеро встретится с Кэмероном Норри из Великобритании. Напомним, Вашеро и Риндеркнеш играли в финале «Мастерса» в китайском Шанхае две недели назад, победил монегаск.