Давыденко ответил, почему никогда не срывался на бокс во время матчей

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко рассказал о своём поведении во время матчей.

— Ты никогда не срывался на свой бокс. На тех людей, которые сидят в твоём боксе на матче. Ты всегда держал себя?

— Ну да. Я просто пытаюсь вспомнить.

— Почему ты этого не делал?

— Я не очень хотел штрафы получать. Мне очень не хотелось пару десятков тысяч долларов отдать обратно в ATP. В то время коучинг или ещё какие-то общения… Это нельзя было. Там в любой момент ты говоришь с братом или что-то, за тобой следят — и предупреждение, очко снимают, — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.