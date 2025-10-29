Скидки
«Чтобы забыть про Россию». Давыденко признался, что хотел получить немецкий паспорт

«Чтобы забыть про Россию». Давыденко признался, что хотел получить немецкий паспорт
Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко заявил, что в начале карьеры собирался получить паспорт Германии, где в юности жил и тренировался.

«В Deutsche Tennis Bund мы говорим: «Давайте от вас письмо, чтобы я получил раньше паспорт немецкий, и я тогда буду играть за Германию, и Кубок Дэвиса буду за вас играть». Я уже переключался полностью на Германию, как Зверев, уже переходил полностью, чтобы забыть про Россию всё, что возможно. Ну, вот момент такой был, они сказали: «Может быть». Тянули, тянули, и тут Кафельников всё лезет, лезет… Типа, ну, давай, давай. И мы такие: блин, ну, ладно, давай, потому что от этих не дождёшься, от немцев…

А потом, когда я уже вошёл в десятку, они такие: «Блин, а что же мы не решили тебя взять?» Я говорю: «Поздно уже», — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

