«Чтобы забыть про Россию». Давыденко признался, что хотел получить немецкий паспорт

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко заявил, что в начале карьеры собирался получить паспорт Германии, где в юности жил и тренировался.

«В Deutsche Tennis Bund мы говорим: «Давайте от вас письмо, чтобы я получил раньше паспорт немецкий, и я тогда буду играть за Германию, и Кубок Дэвиса буду за вас играть». Я уже переключался полностью на Германию, как Зверев, уже переходил полностью, чтобы забыть про Россию всё, что возможно. Ну, вот момент такой был, они сказали: «Может быть». Тянули, тянули, и тут Кафельников всё лезет, лезет… Типа, ну, давай, давай. И мы такие: блин, ну, ладно, давай, потому что от этих не дождёшься, от немцев…

А потом, когда я уже вошёл в десятку, они такие: «Блин, а что же мы не решили тебя взять?» Я говорю: «Поздно уже», — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.