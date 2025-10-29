Норри — о победе над Алькарасом: горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты
31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри поделился эмоциями от неожиданной победы во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) над лидером мирового рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
«Всегда неплохо быть андердогом. Я мог просто играть в свой теннис. Идти розыгрыш за розыгрышем. С самого начала мне пришлось доставать сложные удары. Но я горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты», — сказал Норри в интервью BB Tennis.
Британец впервые в карьере одолел первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с Валантеном Вашеро.
