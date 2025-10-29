Норри — о победе над Алькарасом: горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри поделился эмоциями от неожиданной победы во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) над лидером мирового рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Всегда неплохо быть андердогом. Я мог просто играть в свой теннис. Идти розыгрыш за розыгрышем. С самого начала мне пришлось доставать сложные удары. Но я горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты», — сказал Норри в интервью BB Tennis.

Британец впервые в карьере одолел первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с Валантеном Вашеро.