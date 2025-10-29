Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри — о победе над Алькарасом: горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты

Норри — о победе над Алькарасом: горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты
Комментарии

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри поделился эмоциями от неожиданной победы во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) над лидером мирового рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Всегда неплохо быть андердогом. Я мог просто играть в свой теннис. Идти розыгрыш за розыгрышем. С самого начала мне пришлось доставать сложные удары. Но я горжусь тем, как сохранял спокойствие в ключевые моменты», — сказал Норри в интервью BB Tennis.

Британец впервые в карьере одолел первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с Валантеном Вашеро.

Материалы по теме
«Его худший матч». Алькарас не смог подстроиться под более медленный корт в Париже
«Его худший матч». Алькарас не смог подстроиться под более медленный корт в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android