Алькарас — 3-й в истории лидер посева «Мастерса» в Париже, проигравший на старте турнира

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в истории, посеянным под первым номером на «Мастерсе» в Париже, который проиграл свой стартовый матч на турнире, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче второго круга Алькарас уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Ранее такой же результат показали 14-кратный победитель мэйджоров американский теннисист Пит Сампрас в 1996 году, а также 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в 2009 году.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Кэмерон Норри сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро.

Комментарии
