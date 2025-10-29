Алькарас — 3-й в истории лидер посева «Мастерса» в Париже, проигравший на старте турнира

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в истории, посеянным под первым номером на «Мастерсе» в Париже, который проиграл свой стартовый матч на турнире, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче второго круга Алькарас уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Ранее такой же результат показали 14-кратный победитель мэйджоров американский теннисист Пит Сампрас в 1996 году, а также 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в 2009 году.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Кэмерон Норри сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро.