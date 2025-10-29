Алькарас — 3-й в истории лидер посева «Мастерса» в Париже, проигравший на старте турнира
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в истории, посеянным под первым номером на «Мастерсе» в Париже, который проиграл свой стартовый матч на турнире, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче второго круга Алькарас уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
Ранее такой же результат показали 14-кратный победитель мэйджоров американский теннисист Пит Сампрас в 1996 году, а также 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в 2009 году.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Кэмерон Норри сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро.
