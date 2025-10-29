Кэмерон Норри — второй по возрасту игрок с победой на «Мастерсах» над лидером рейтинга АТР

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри стал вторым самым возрастным теннисистом, которому удалось обыграть лидера рейтинга АТР в рамках «Мастерса» в Париже, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче второго круга турнира Норри одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

На момент победы над Алькарасом Норри исполнилось 30 лет 65 дней. Самым возрастным теннисистом, одержавшим победу на «Мастерсах» над первой ракеткой мира, является испанец Давид Феррер, который добился такого результата в возрасте 31 года 209 дней.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Кэмерон Норри сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро.