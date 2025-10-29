Кэмерон Норри — второй по возрасту игрок с победой на «Мастерсах» над лидером рейтинга АТР
31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри стал вторым самым возрастным теннисистом, которому удалось обыграть лидера рейтинга АТР в рамках «Мастерса» в Париже, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче второго круга турнира Норри одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
На момент победы над Алькарасом Норри исполнилось 30 лет 65 дней. Самым возрастным теннисистом, одержавшим победу на «Мастерсах» над первой ракеткой мира, является испанец Давид Феррер, который добился такого результата в возрасте 31 года 209 дней.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Кэмерон Норри сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро.
