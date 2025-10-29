Оже-Альяссим с трудом вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв 44-ю ракетку мира
10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одолев в матче второго круга француза Александра Мюллера (44-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 14:55 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 5
|6 4
44
Александр Мюллер
А. Мюллер
Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 21 подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Александр Мюллер подал в игре семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Феликс Оже-Альяссим сразится с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.
