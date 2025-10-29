Скидки
Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Александр Мюллер, результат матча 29 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг Мастерса в Париже

Оже-Альяссим с трудом вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв 44-ю ракетку мира
Комментарии

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одолев в матче второго круга француза Александра Мюллера (44-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 14:55 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7 7
7 		6 5 6 4
         
Александр Мюллер
44
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 21 подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Александр Мюллер подал в игре семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Феликс Оже-Альяссим сразится с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером.

Сетка "Мастерса" в Париже
Календарь «Мастерса» в Париже
