Россиянка Прозорова проиграла турчанке Сёнмез в 1-м круге турнира в Ченнае
Российская теннисистка Татьяна Прозорова проиграла представительнице Турции Зейнеп Сёнмез в матче первого турнира турнира категории WTA-250, который проходит в Ченнае (Индия). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6 в пользу Сёнмез. Соперницы провели на корте 1 час 38 минут.
