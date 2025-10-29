Скидки
Россиянка Прозорова проиграла турчанке Сёнмез в 1-м круге турнира в Ченнае

Комментарии

Российская теннисистка Татьяна Прозорова проиграла представительнице Турции Зейнеп Сёнмез в матче первого турнира турнира категории WTA-250, который проходит в Ченнае (Индия). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6 в пользу Сёнмез. Соперницы провели на корте 1 час 38 минут.

Ченнай. 1-й круг
29 октября 2025, среда. 16:05 МСК
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Татьяна Прозорова
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
