«Совершенно неидентичны». Риндеркнеш — о сравнении матчей с Вашеро в Шанхае и Париже

29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш поделился впечатлениями от матча с представителем Монако Валантеном Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае. Вашеро одержал победу со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:15 МСК
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		3 4
6 9 		6 6
         
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

– По твоему мнению, чего сегодня не хватило? Был ли ты так же вымотан, как в конце встречи в Шанхае?
– Это был другой матч, совсем не такой, как в Шанхае. На самом деле, мне почти ничего не не хватило — я действовал достаточно агрессивно, пробивал, атаковал. Он заслужил победу, что уж говорить.

– С тактической точки зрения чем этот матч отличался от шанхайского?
– С обеих сторон были изменения. Хотя мы и готовили тот матч с Люка Пуем, он был со мной и сегодня, но всё равно всё было иначе. Не хочу вдаваться в тактические детали, однако различия были.

Условия тоже отличались — сегодня мы играли в помещении. Это уже совсем другое. Даже если счёт похож, поединки совершенно неидентичны, – сказал Риндеркнеш на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями. Они играли в финале Мастерса в Шанхае, где победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3 одержал Вашеро.

