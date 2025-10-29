«Совершенно неидентичны». Риндеркнеш — о сравнении матчей с Вашеро в Шанхае и Париже

29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш поделился впечатлениями от матча с представителем Монако Валантеном Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае. Вашеро одержал победу со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4.
– По твоему мнению, чего сегодня не хватило? Был ли ты так же вымотан, как в конце встречи в Шанхае?
– Это был другой матч, совсем не такой, как в Шанхае. На самом деле, мне почти ничего не не хватило — я действовал достаточно агрессивно, пробивал, атаковал. Он заслужил победу, что уж говорить.
– С тактической точки зрения чем этот матч отличался от шанхайского?
– С обеих сторон были изменения. Хотя мы и готовили тот матч с Люка Пуем, он был со мной и сегодня, но всё равно всё было иначе. Не хочу вдаваться в тактические детали, однако различия были.
Условия тоже отличались — сегодня мы играли в помещении. Это уже совсем другое. Даже если счёт похож, поединки совершенно неидентичны, – сказал Риндеркнеш на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями. Они играли в финале Мастерса в Шанхае, где победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3 одержал Вашеро.
