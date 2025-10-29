Скидки
«Может быть, передумает». Бинаги — о неучастии Синнера в Кубке Дэвиса

«Может быть, передумает». Бинаги — о неучастии Синнера в Кубке Дэвиса
Президент Федерации тенниса Италии (FITP) Анджело Бинаги прокомментировал отказ второй ракетки мира итальянца Янника Синнера участвовать в Кубке Дэвиса — 2025.

«В прошлом году во время финала Янник сказал мне и министру Джорджетти, что в этом году не будет участвовать в Кубке Дэвиса. Я надеялся, что долгий вынужденный перерыв из-за дисквалификации заставит его пересмотреть свои планы. Даже после снятия с турнира в Шанхае я сказал себе: «Может быть, он передумает». Ничего.

Но это выбор, который мы понимали и разделяли; история учит нас, что каждый его отказ имел положительные последствия. Так будет и в этот раз: для FITP и для Италии важнее, чтобы он вернулся на первую строчку рейтинга, чем ещё один Кубок Дэвиса.

Кубок Дэвиса не начисляет рейтинговые очки. С другими правилами изменится и настрой игроков. Так что в конце сезона для тех, кто его выиграет, он будет иметь ту же ценность, что и «Шлем шести королей». С меньшими затратами и гораздо большими усилиями», — приводит слова Бинаги итальянский журналист Джованни Пелаццо.

