Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко рассказал, почему в прошлом не пытался развиваться в медийном пространстве

Давыденко рассказал, почему в прошлом не пытался развиваться в медийном пространстве
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко рассказал, почему не пытался развиваться в медийном пространстве, отметив, что старался сохранять баланс в жизни и теннисе.

«Ты сама должна понимать, на корте и за ним — ты два разных человека. Поэтому вот это всё казалось, что я немножко себя отвлекаю, не смогу собраться. Всё время на матчах я был суперсконцентрирован, пытался максимально держать себя, вообще, насколько мог. Как-то нужно было всё равно держать баланс жизни и тенниса. Конечно, всегда это сложно», — сказал Давыденко в беседе с Еленой Весниной в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Николай Давыденко завершил свою теннисную карьеру в 2014 году. Он является первым российским теннисистом, которому удалось одержать победу на Итоговом турнире АТР (2009).

Материалы по теме
Давыденко ответил, почему никогда не срывался на бокс во время матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android