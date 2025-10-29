Давыденко рассказал, почему в прошлом не пытался развиваться в медийном пространстве

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко рассказал, почему не пытался развиваться в медийном пространстве, отметив, что старался сохранять баланс в жизни и теннисе.

«Ты сама должна понимать, на корте и за ним — ты два разных человека. Поэтому вот это всё казалось, что я немножко себя отвлекаю, не смогу собраться. Всё время на матчах я был суперсконцентрирован, пытался максимально держать себя, вообще, насколько мог. Как-то нужно было всё равно держать баланс жизни и тенниса. Конечно, всегда это сложно», — сказал Давыденко в беседе с Еленой Весниной в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Николай Давыденко завершил свою теннисную карьеру в 2014 году. Он является первым российским теннисистом, которому удалось одержать победу на Итоговом турнире АТР (2009).