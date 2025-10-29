Скидки
Александр Зверев — Камило Уго Карабельи, результат матча 29 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг Мастерс в Париже

Зверев с трудом в трёх сетах одолел 49-ю ракетку мира на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв в матче второго круга аргентинца Камило Уго Карабельи (49-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 7:5.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Камило Уго Карабельи
49
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 5
6 5 		6 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. За время матча Зверев выполнил семь подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести за матч. Камило Уго Карабельи подал в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Александр Зверев сразится с победителем встречи между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и французским теннисистом Артуром Казо.

Сетка "Мастерса" в Париже
Календарь "Мастерса" в Париже
Новости. Теннис
