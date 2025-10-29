Зверев с трудом в трёх сетах одолел 49-ю ракетку мира на «Мастерсе» в Париже
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв в матче второго круга аргентинца Камило Уго Карабельи (49-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 7:5.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
49
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|5
|
|6
|7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. За время матча Зверев выполнил семь подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести за матч. Камило Уго Карабельи подал в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Александр Зверев сразится с победителем встречи между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и французским теннисистом Артуром Казо.
