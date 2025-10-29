Зверев с трудом в трёх сетах одолел 49-ю ракетку мира на «Мастерсе» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв в матче второго круга аргентинца Камило Уго Карабельи (49-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. За время матча Зверев выполнил семь подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести за матч. Камило Уго Карабельи подал в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Александр Зверев сразится с победителем встречи между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и французским теннисистом Артуром Казо.