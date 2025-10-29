«Не ожидал, что он так сыграет». Зверев — о матче с Уго Карабельи в Париже

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал матч второго круга «Мастерса» в Париже с аргентинцем Камило Уго Карарабельи. Зверев одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 7:5.

– Ты играл против парня, который показывал отличный теннис. Наверное, это победа, которая приятно ощущается?

– Определённо. Особенно после прошлой недели на турнире серии «Мастерс» — выйти сюда и победить. Честно говоря, я не ожидал, что он сыграет так, как сегодня. Это урок для меня, из которого нужно извлечь выводы. В Риме я одолел его довольно легко, и тогда он был далеко не на таком уровне. Так что это моя ошибка — нужно лучше готовиться к соперникам.

Но сегодня он был просто великолепен. Подача шла потрясающе, форхенд — невероятный, а его резаный бэкхенд на этом покрытии был просто ядовит. Поэтому я рад этой победе — она далась нелегко.

– Во время матча казалось, что ты стал играть ближе к сетке, особенно со второго сета. Это было осознанное изменение?

– Да, он принимал подачу довольно далеко, поэтому я часто шёл вперёд, играл подачу с выходом к сетке. Думаю, это сработало, потому что с задней линии он действовал просто потрясающе. Было сложно удерживать длинные розыгрыши, поэтому пришлось искать другие варианты, – сказал Зверев в интервью на корте после матча.