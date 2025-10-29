Зверев сравнялся с Раоничем по количеству побед на хардовых турнирах серии «Мастерс»

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сравнялся и делит второе место с канадцем Милошем Раоничем по количеству побед на хардовых турнирах категории «Мастерс» среди игроков, родившихся после 1990 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как немецкий теннисист обыграл в матче второго круга «Мастерса» в Париже аргентинца Камило Уго Карабельи (6:7 (5:7), 6:1, 7:5).

Зверев и Раонич имеют по 95 побед на хардовых турнирах серии «Мастерс». Лидером по количеству выигранных встреч на турнирах данной категории среди теннисистов, родившихся после 1990 года, является болгарин Григор Димитров. В его активе 103 победы на «Мастерсах».

В третьем круге «Мастерса» в Париже Александр Зверев сразится с победителем встречи между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и французским теннисистом Артуром Казо.