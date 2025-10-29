Скидки
«Её отказ сложно принять». Стив Джонсон — о снятии Рыбакиной с турнира в Токио

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро американский теннисист Стив Джонсон прокомментировал снятие казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной с турнира категории WTA-500 в Токио. Рыбакина снялась с турнира из-за жалоб на боли в спине, однако это не помешало ей квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

«Ну не знаю. Достичь полуфинала, а потом звонить в колокол, словно чтобы сказать: «У меня получилось. Идите к чёрту».

Её отказ сложно принять. Прежде всего попасть сюда — довольно впечатляюще. Она знала, что ей нужно достичь полуфинала, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA, и она сделала это. А потом она обыграла двух теннисисток, которым ранее уступала в этом году. С момента, как она одолела Мбоко в полуфинале, у меня сложилось впечатление, будто она покинула корт, пошла сразу же к врачу и сказала: «Спасибо, я закончила, больше вас никогда не увижу», — приводит слова Джонсона We Love Tennis.

