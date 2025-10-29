«Другие ощущения». Зверев — об игре на новом стадионе на «Мастерсе» в Париже

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о новом месте проведения «Мастерса» в Париже. Ранее турнир проходил на «Аккор Арене», в 2025 году теннисисты играют на стадионе «Пари-Ла-Дефанс» в коммуне Нантер.

– Ты действующий чемпион, но площадка теперь другая, наверное, ощущения немного иные? Как тебе этот баланс?

– Да, конечно. Здесь много вещей, которые, безусловно, стали намного лучше. Например, зона для игроков, раздевалки, ресторан — всё это гораздо комфортнее, это факт. Однако есть и моменты, которые, пожалуй, мне больше нравились на предыдущем стадионе. Центральный корт там, например, был просто великолепен. Здесь же — немного по-другому. Я играл на центральном корте, и ощущение было такое, будто на трибунах идёт матч Кубка Дэвиса между Феликсом и Александром Мюллером — атмосфера была очень шумная, насыщенная, живой отклик трибун. Так что, да — просто другой стадион, другие ощущения, – сказал Зверев в студии Tennis Channel.