Мирра Андреева провела тренировку в Эр-Рияде, где пройдёт Итоговый турнир WTA

Мирра Андреева провела тренировку в Эр-Рияде, где пройдёт Итоговый турнир WTA
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где 1 ноября стартует Итоговый турнир WTA. Об этом сообщает в соцсетях аккаунт официального фотографа WTA.

Андреева находится в Эр-Рияде в качестве первой запасной в одиночном разряде. Положение Андреевой в мировом рейтинге WTA не позволило теннисистке принять участие на турнире в основной заявке одиночки.

В воскресенье, 2 ноября, Мирра Андреева сыграет в парном разряде с другой россиянкой Дианой Шнайдер (18-я ракетка мира). Они сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и представительницей Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Помимо Андреевой и Шнайдер, из россиянок на Итоговом турнире сыграет в парном разряде Вероника Кудерметова (30-я ракетка мира) в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Парный разряд. Сетка
