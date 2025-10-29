Янник Синнер в двух сетах обыграл Бергса и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв в матче второго круга бельгийца Зизу Бергса (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
41
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Синнер не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Зизу Бергс подал в игре два эйса, допустил две двойных ошибки и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов за матч.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Янник Синнер сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.
