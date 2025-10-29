Скидки
Теннис Новости

Янник Синнер — Зизу Бергс, результат матча 29 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерс в Париже

Янник Синнер в двух сетах обыграл Бергса и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв в матче второго круга бельгийца Зизу Бергса (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зизу Бергс
41
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Синнер не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Зизу Бергс подал в игре два эйса, допустил две двойных ошибки и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Янник Синнер сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

Сетка "Мастерса" в Париже
Календарь "Мастерса" в Париже
