Янник Синнер в двух сетах обыграл Бергса и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв в матче второго круга бельгийца Зизу Бергса (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Синнер не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Зизу Бергс подал в игре два эйса, допустил две двойных ошибки и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Янник Синнер сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.