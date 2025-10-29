Скидки
«Непростой вопрос». Участники «Мастерса» — о том, завершили ли бы карьеру за $ 67 млн

Участники турнира категории «Мастерс», который проходит в Париже, ответили на вопрос, готовы ли они завершить карьеру за $ 67 млн. Видео с соответствующим опросом было опубликовано в одном из аккаунтов в соцсети.

Лёнер Тьен: Наверное, нет. Честно – нет.

Даниил Медведев: Это непростой вопрос. Я сразу получу всё или в течение 50 лет? Я бы не бросил.

Зизу Бергс: Нет, без шансов.

Корентен Муте: $ 67 млн – это много. Мне нравится теннис, я люблю его. Но, знаете, с $ 67 млн я могу делать что угодно – быть свободным от боли, наслаждаться временем с семьёй.

Джованни Мпетчи Перрикар: Возможно. Это много денег. Но, думаю, выиграть «Шлем» – лучше, чем $ 67 млн.

Феликс Оже-Альяссим: Дайте мне ещё несколько лет. Я не знаю.

Александр Мюллер: Конечно! Сейчас? Я подписываю контракт прямо сейчас.

Алехандро Давидович-Фокина: Возможно.

Григор Димитров: Нет-нет. Точно нет.

