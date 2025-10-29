Скидки
«Выйти на корт без боли — уже было потрясающе». Зверев — о матче с Синнером в Вене

Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих впечатлениях после финального матча с итальянцем Янником Синнером на турнире в Вене (Австрия). Зверев проиграл встречу со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Расскажи немного о Вене — ты там показал отличный теннис. 7:5 в третьем сете, очень плотный матч с Янником, которого ты назвал, возможно, лучшим игроком мира наряду с Карлосом. Что тебе понравилось в той встрече? Извлёк ли ты из неё что-то полезное?
– Да, самое главное, что мне понравилось — впервые за пару месяцев я играл без боли. Это была огромная проблема для меня в этом году. Я боролся с травмами, не мог полноценно тренироваться, не мог выполнять ту работу, которую обычно люблю — над отдельными ударами, движениями. Поэтому просто выйти на корт без боли — уже было потрясающе.

Матч с Янником был очень высокого уровня, и он получился очень равным. Думаю, если можно так сказать, не звуча как плохой проигравший — мне немного не повезло на гейме при счёте 5:5 в третьем сете.

В целом, несмотря на поражение, я был доволен. Доволен уровнем своей игры, доволен тем, что снова чувствовал себя здоровым. И теперь с оптимизмом смотрю на ближайшие недели, – сказал Зверев в студии Tennis Channel.

