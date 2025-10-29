Давидович-Фокина отпраздновал победу во 2-м круге «Мастерса» в Париже жестом Стефена Карри

15-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отпраздновал победу в матче второго круга «Мастерса» в Париже над французом Артуром Казо (7:6 (7:5), 6:4), показав жест баскетболиста Стефена Карри.

Фото: Скриншот трансляции

37-летний баскетболист Стефен Карри на протяжении всей своей профессиональной карьеры играет за клуб «Голден Стейт Уорриорз». В его составе он четыре раза становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018 и 2022), а также обладателем приза «Самого ценного игрока финальной серии» (2022). Во время матчей Карри использует жест, который называют «Night, Night». Баскетболист демонстрирует его после успешных действий в атаке, таким образом давая понять сопернику, что «уложил его спать».

За право выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Алехандро Давидович-Фокина поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.