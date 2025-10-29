«Я был очень точным». Синнер — после победы над Бергсом во 2-м круге «Мастерса» в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой победный матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже, где обыграл бельгийца Зизу Бергса.

— Здесь очень необычный корт. Обычно всегда немного сложно. Очень рад, что прошёл первый матч. Очень доволен своей подачей сегодня. Я был очень точным. К тому же я сразу начал с брейка, что придаёт немного уверенности. Я доволен сегодняшним выступлением. Посмотрим, что будет завтра.

— Не могли бы вы рассказать нам подробнее о корте? Карлосу, возможно, вчера вечером немного не хватило тайминга, Звереву – тоже сегодня. Есть ли какие-то особенности этой арены, которые затрудняют адаптацию?

— В прошлом году я не играл. Обычно я никогда не играл здесь хорошо. Мне очень сложно сравнивать с кортом, который был два года назад… даже не в прошлом году.

Это уникальный корт. С новыми мячами корт всё ещё довольно быстрый. Он не такой прыгучий… но после удара мяч становится довольно медленным. Также немного меняется время полёта мяча.

Но я очень хорошо возвращал. Первые удары на каждом покрытии очень важны. Возможно, завтра я смогу дать вам более подробную оценку, — приводит слова Синнера The Tennis Letter.