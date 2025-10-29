Скидки
Вашеро — об успехах в конце сезона: всегда знал — у меня есть что-то особенное в игре

40-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако поделился мнением о причинах своего успешного выступления в концовке сезона 2025 года. Вашеро вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша (6:7, 6:3, 6:4).

– Как вы объясняете, что так быстро идёте вверх в последнее время?
– Я всегда верил в себя. Всегда знал, что у меня есть что-то особенное в игре — то, что я могу использовать в свои лучшие дни и что чувствую даже на тренировках. Ожидал ли я, что всё так быстро «взорвётся»? Нет, не могу сказать, что знал это. В прошлом году я уже играл хорошо — поднялся с 300-го на 110-е место всего за несколько месяцев, пока не получил травму. Вся работа, проделанная за последние четыре года, сейчас наконец даёт плоды в этом месяце, – приводит слова Вашеро L’Equipe.

