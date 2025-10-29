Сонего неожиданно прошёл Музетти и сыграет с Медведевым в 3-м круге «Мастерса» в Париже
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв соотечественнику Лоренцо Сонего (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 1:6.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 20:40 МСК
8
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|6
45
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За время матча Сонего выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Лоренцо Музетти подал в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Лоренцо Сонего сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
