Сонего неожиданно прошёл Музетти и сыграет с Медведевым в 3-м круге «Мастерса» в Париже

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв соотечественнику Лоренцо Сонего (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 1:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За время матча Сонего выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Лоренцо Музетти подал в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Лоренцо Сонего сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.