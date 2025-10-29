Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Лоренцо Сонего, результат матча 29 октября 2025, счет 1:2, 2-й круг Мастерс в Париже

Сонего неожиданно прошёл Музетти и сыграет с Медведевым в 3-м круге «Мастерса» в Париже
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв соотечественнику Лоренцо Сонего (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 1:6.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 20:40 МСК
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За время матча Сонего выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Лоренцо Музетти подал в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Лоренцо Сонего сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Сетка "Мастерса" в Париже
Календарь "Мастерса" в Париже
Материалы по теме
Медведев без борьбы вышел в третий круг Парижа. Он поспорит с итальянцем за 1/4 финала
Медведев без борьбы вышел в третий круг Парижа. Он поспорит с итальянцем за 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android