Григор Димитров прокомментировал своё снятие с «Мастерса» в Париже
Поделиться
Болгарский теннисист Григор Димитров (38-я ракетка мира) прокомментировал своё снятие с турнира категории «Мастерс» в Париже. Он опубликовал текст у себя на странице в социальной сети.
Ранее Димитров снялся с матча второго круга турнира в Париже с россиянином Даниилом Медведевым, соперники не сыграли на корте ни одного сета.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 15:25 МСК
38
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Это была успешная неделя в Париже, и я горжусь тем, что смог оценить своё состояние и доказать, что мои усилия и работа моей команды движутся в правильном направлении.
После пары дней соревнований я был уверен, что настало подходящее время остановиться. С нетерпением жду новых вызовов и возможностей, которые принесёт 2026 год!", — написал Димитров у себя в соцсети.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
22:39
-
22:29
-
21:54
-
21:34
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:39
-
20:28
-
20:10
-
19:49
-
19:29
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:16
-
17:59
-
17:53
-
17:40
-
17:27
-
16:58
-
16:49
-
16:32
-
16:15
-
16:04
-
15:59
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:31
-
15:06
-
14:57