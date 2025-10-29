Скидки
Теннис

Григор Димитров прокомментировал своё снятие с «Мастерса» в Париже

Григор Димитров прокомментировал своё снятие с «Мастерса» в Париже
Комментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров (38-я ракетка мира) прокомментировал своё снятие с турнира категории «Мастерс» в Париже. Он опубликовал текст у себя на странице в социальной сети.

Ранее Димитров снялся с матча второго круга турнира в Париже с россиянином Даниилом Медведевым, соперники не сыграли на корте ни одного сета.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 15:25 МСК
Григор Димитров
38
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это была успешная неделя в Париже, и я горжусь тем, что смог оценить своё состояние и доказать, что мои усилия и работа моей команды движутся в правильном направлении.

После пары дней соревнований я был уверен, что настало подходящее время остановиться. С нетерпением жду новых вызовов и возможностей, которые принесёт 2026 год!", — написал Димитров у себя в соцсети.

