У Корентена Муте слетел кроссовок во время розыгрыша в матче с Бубликом в Париже
32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте потерял кроссовок с ноги во время одного из розыгрышей второй партии матча с казахстанцем Александром Бубликом на «Мастерсе» в Париже.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
32
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
16
Александр Бублик
А. Бублик
Инцидент произошёл при счёте 4:3 (40:40) в пользу Муте. Французский теннисист пытался догнать мяч, когда кроссовок с его правой ноги внезапно слетел.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Победитель встречи сыграет в третьем круге «Мастерса» в Париже с американским теннисистом Тейлором Фрицем.
«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:2.
