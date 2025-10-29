Скидки
Теннис

У Корентена Муте слетел кроссовок во время розыгрыша в матче с Бубликом в Париже

У Корентена Муте слетел кроссовок во время розыгрыша в матче с Бубликом в Париже
32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте потерял кроссовок с ноги во время одного из розыгрышей второй партии матча с казахстанцем Александром Бубликом на «Мастерсе» в Париже.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Инцидент произошёл при счёте 4:3 (40:40) в пользу Муте. Французский теннисист пытался догнать мяч, когда кроссовок с его правой ноги внезапно слетел.

Победитель встречи сыграет в третьем круге «Мастерса» в Париже с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:2.

