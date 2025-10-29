У Корентена Муте слетел кроссовок во время розыгрыша в матче с Бубликом в Париже

32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте потерял кроссовок с ноги во время одного из розыгрышей второй партии матча с казахстанцем Александром Бубликом на «Мастерсе» в Париже.

Инцидент произошёл при счёте 4:3 (40:40) в пользу Муте. Французский теннисист пытался догнать мяч, когда кроссовок с его правой ноги внезапно слетел.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Победитель встречи сыграет в третьем круге «Мастерса» в Париже с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

«Мастерс» в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:2.