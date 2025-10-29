Бублик вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, обыграв Муте в двух сетах

Казахстанский теннисист Александр Бублик (16-я ракетка мира) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Франции Корентена Муте (32-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Бублика. Соперники провели на корте 1 час 36 минут.

Во время встречи Муте сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Александр Бублик подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге Бублик сыграет с представителем США Тейлором Фрицем, который является четвёртой ракеткой мира.