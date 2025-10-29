Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корентен Муте — Александр Бублик, результат матча 29 октября 2025, счёт 0:2 Турнир ATP-1000 в Париже

Бублик вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, обыграв Муте в двух сетах
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (16-я ракетка мира) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Франции Корентена Муте (32-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Бублика. Соперники провели на корте 1 час 36 минут.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Во время встречи Муте сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Александр Бублик подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге Бублик сыграет с представителем США Тейлором Фрицем, который является четвёртой ракеткой мира.

Календарь "Мастерса" в Париже
Сетка "Мастерса" в Париже
Материалы по теме
Муте — о Бублике: он очень провокационно себя ведёт. Буду мотивирован отправить его домой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android