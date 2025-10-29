Бублик вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже, обыграв Муте в двух сетах
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик (16-я ракетка мира) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Франции Корентена Муте (32-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Бублика. Соперники провели на корте 1 час 36 минут.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
32
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
16
Александр Бублик
А. Бублик
Во время встречи Муте сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Александр Бублик подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти.
В следующем круге Бублик сыграет с представителем США Тейлором Фрицем, который является четвёртой ракеткой мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
22:39
-
22:29
-
21:54
-
21:34
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:39
-
20:28
-
20:10
-
19:49
-
19:29
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:16
-
17:59
-
17:53
-
17:40
-
17:27
-
16:58
-
16:49
-
16:32
-
16:15
-
16:04
-
15:59
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:31
-
15:06
-
14:57