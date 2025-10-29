Скидки
Сонего — о матче с Музетти: рад победе, но очень жаль, что мой друг вылетел из турнира

Сонего — о матче с Музетти: рад победе, но очень жаль, что мой друг вылетел из турнира
45-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего поделился эмоциями после матча второго круга «Мастерса» в Париже, в котором он обыграл соотечественника Лоренцо Музетти (восьмая строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 20:40 МСК
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

«Сегодня ключевым был настрой. Играть против друга всегда непросто. В первом сете я был недоволен результатом… Во время тренировок в последние дни я играл очень хорошо. Старался сделать всё возможное сегодня. Рад победе. Но мне очень жаль, что мой друг вылетел из турнира. Он готовится к Итоговому чемпионату ATP. Надеюсь увидеть его в Турине», – сказал Сонего в послематчевом интервью.

За право сыграть в четвретьфинале «Мастерса» в Париже Сонего поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

