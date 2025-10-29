«На такси не так уж далеко». Бублик — в ответ на слова Муте о желании отправить его домой
Казахстанский теннисист Александр Бублик, обыгравший в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже француза Корентена Муте, ответил на сказанные ранее слова Муте о его желании отправить Бублика домой за провокационное поведение по отношению к другим игрокам.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
32
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
16
Александр Бублик
А. Бублик
После выигранного матча Бублик написал на камере «On the way home» («По пути домой». — Прим. «Чемпионата»).
– Можете объяснить, что вы написали на камере?
– Муте сказал, что сделает всё, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живёт в Париже. На такси не так уж далеко добираться, — сказал Бублик после матча.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Бублик встретится с американским теннисистом Тейлором Фрицем (четвёртая ракетка мира).
