«На такси не так уж далеко». Бублик — в ответ на слова Муте о желании отправить его домой

Казахстанский теннисист Александр Бублик, обыгравший в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже француза Корентена Муте, ответил на сказанные ранее слова Муте о его желании отправить Бублика домой за провокационное поведение по отношению к другим игрокам.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

После выигранного матча Бублик написал на камере «On the way home» («По пути домой». — Прим. «Чемпионата»).

– Можете объяснить, что вы написали на камере?
– Муте сказал, что сделает всё, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живёт в Париже. На такси не так уж далеко добираться, — сказал Бублик после матча.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Бублик встретится с американским теннисистом Тейлором Фрицем (четвёртая ракетка мира).

Календарь "Мастерса" в Париже
Сетка "Мастерса" в Париже
