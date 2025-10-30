«С французами играть непросто». Бублик — о матче с Муте на «Мастерсе» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, насколько ему было тяжело играть в матче второго круга «Мастерса» в Париже с французом Корентеном Муте, учитывая, что для соперника этот корт является домашним. Бублик одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5.
— Как атмосфера центрального корта? Сложно было играть против француза здесь?
— Всегда во Франции с французами играть непросто, но благо это мой не первый матч с французами, на «Ролан Гаррос» и в Берси, поэтому я привык и был готов. Самое главное, что ты должен быть готов к этому, когда ты играешь с ними. И сегодня было более-менее. Бывало и хуже. Я играл против Гаэля Монфиса на корте «Сюзанн Ленглен». Был ковид, но почему-то был полузаполненный стадион, там оказалось сложнее.
В третьем круге «Мастерса» в Париже Александр Бублик сразится с американским теннисистом Тейлором Фрицем.
