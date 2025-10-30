Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — Фонсека: россиянин выиграл первый сет матча второго круга «Мастерса» в Париже

Хачанов — Фонсека: россиянин выиграл первый сет матча второго круга «Мастерса» в Париже
Комментарии

Сегодня, 29 октября, на хардовых кортах в Париже продолжается турнир категории «Мастерс». В матче второго круга встречаются россиянин Карен Хачанов (14-я ракетка мира) и представитель Бразилии Жоао Фонсека (28-е место в мировом рейтинге).

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 23:35 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3
1 		6
         
Жоао Фонсека
28
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В первом сете победу одержал представитель России. Счёт первой партии составил 6:1 в пользу Хачанова.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он одолел представителя Франции Уго Умбера.

Помимо Хачанова, среди российских теннисистов в текущем «Мастерсе» принимают участие Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android