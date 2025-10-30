Скидки
Зверев — о текущем эмоциональном состоянии: счастливее, чем был в течение всего сезона

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, в каком эмоциональном состоянии он находится в конце сезона 2025 года.

– Как у тебя эмоциональное состояние под конец года?
– Отличное. У нас недавно появился новый щенок, так что я очень счастлив (улыбается).

– Поздравляю! Я обожаю твоих собак, они такие милые.
– Спасибо! Всё хорошо, я счастлив. Наверное, даже счастливее, чем был в течение всего сезона. Потому что, когда ты спортсмен и постоянно мучишься с болями, с травмами, это невероятно раздражает. Чувствуешь, что не можешь играть на 100%. Это выматывает. Поэтому если у меня ничего не болит — я уже очень счастлив.

– Нам приятно видеть тебя здоровым. Как зовут щенка?
– Мишка, – сказал Зверев в студии Tennis Channel.

