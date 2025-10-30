Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вообще-то я живу в Дубае». Муте ответил Бублику на предложение поехать домой на такси

«Вообще-то я живу в Дубае». Муте ответил Бублику на предложение поехать домой на такси
Аудио-версия:
Комментарии

32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте отреагировал на слова казахстанца Александра Бублика после очного матча второго круга «Мастерса» в Париже. Бублик предложил Муте поехать домой на такси после поражения со счётом 3:6, 5:7, отметив, что француз живёт в Париже.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

– То, что вы сказали вчера, он, вероятно, слышал. В конце он сказал вам пару слов. Вы услышали?
– Нет.

— Он сказал, что раз вы живёте в Париже, вам будет недалеко добираться домой.
– Ну, вообще-то я сейчас живу в Дубае.

– Вы почувствовали напряжение между вами в начале матча?
– Нет. Сегодня я старался сосредоточиться на себе. Не думаю, что это было что-то личное. Он любит подшучивать над соперниками. Не знаю, чего вы ждёте от меня. Некоторые люди говорят, некоторые — нет. Думаю, он относится к первой категории. Он любит словесные перепалки.

Мне такое не по душе. Когда всё выходит за рамки слов, я знаю, как люди себя ведут, и знаю, какой он на самом деле человек — не тот образ, который показывают в медиа. Так что нет смысла что-то говорить в микрофон. Он и без меня умеет это делать. Пусть делает, – сказал Муте на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Эксклюзив
«С французами играть непросто». Бублик — о матче с Муте на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android