«Вообще-то я живу в Дубае». Муте ответил Бублику на предложение поехать домой на такси

32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте отреагировал на слова казахстанца Александра Бублика после очного матча второго круга «Мастерса» в Париже. Бублик предложил Муте поехать домой на такси после поражения со счётом 3:6, 5:7, отметив, что француз живёт в Париже.
– То, что вы сказали вчера, он, вероятно, слышал. В конце он сказал вам пару слов. Вы услышали?
– Нет.
— Он сказал, что раз вы живёте в Париже, вам будет недалеко добираться домой.
– Ну, вообще-то я сейчас живу в Дубае.
– Вы почувствовали напряжение между вами в начале матча?
– Нет. Сегодня я старался сосредоточиться на себе. Не думаю, что это было что-то личное. Он любит подшучивать над соперниками. Не знаю, чего вы ждёте от меня. Некоторые люди говорят, некоторые — нет. Думаю, он относится к первой категории. Он любит словесные перепалки.
Мне такое не по душе. Когда всё выходит за рамки слов, я знаю, как люди себя ведут, и знаю, какой он на самом деле человек — не тот образ, который показывают в медиа. Так что нет смысла что-то говорить в микрофон. Он и без меня умеет это делать. Пусть делает, – сказал Муте на пресс-конференции после матча.
