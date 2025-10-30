Скидки
«Чувствую себя комфортно». Бублик — о том, изменилось ли его отношение к своей работе

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, изменилось ли что-либо в его отношении к своей работе после большого количества побед в сезоне.

В матче второго круга «Мастерса» в Париже Бублик обыграл француза Корентена Муте.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:35 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

— Вы как-то сказали в интервью, что не готовы жертвовать всем ради тенниса, быть роботом, что вас устраивает то место, которое вы занимаете в рейтинге. Но потом случился очень хороший сезон, с большим количеством побед. Что-то изменилось в вашем отношении к работе сейчас?
— Нет, это не результат работы, я бы сказал так. Это стечение обстоятельств, когда все факторы, которые должны были сойтись, сошлись. И мне действительно помогла смена ракетки, потому что ей просто стало проще играть. И я об этом говорю, а многие, как я читаю комментарии, пишут, что это невозможно. Но это правда так, потому что я тренировал то, что я показываю сейчас, однако прошлым инструментом, так скажем, у меня просто это не получалось. То есть, грубо говоря, я же уже был в двадцатке, я играл на этом уровне, но у меня постоянно были спады, и мы всегда задавались вопросом, а почему, что мы делаем не так.

Мы интересовались у старших коллег, мы интересовались у коллег по туру, которым я доверяю и отношусь с уважением к их мнению, к их видению тенниса. И мне все говорили: я не знаю, вроде всё нормально. А я говорю: так я 82-м стою, например. Они говорят: ну, видимо, нужно где-то, что-то, вот какой-то Х найти. И сложились так обстоятельства, мне просто стало легче показывать то, что я нарабатывал годами. В любом случае я тренируюсь, я же не могу не тренироваться, чтобы играть на высоком уровне.

Просто так сложились звёзды, получается, и в данный момент вот так. Что будет дальше, не могу сказать, но сейчас я чувствую себя комфортно, что очень важно. И для меня всегда любой теннисный тренер, ну, большинство теннисных тренеров, и это правильно, говорят о том, что в теннис нужно играть ногами, защитой, подработкой. Я всегда говорю, что в теннис нужно играть руками. И вот когда я чувствую свои руки и чувствую, что я могу положить мяч туда, куда я хочу, мне становится проще, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

