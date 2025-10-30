Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Каждый реагирует по-своему». Казо — о жесте Давидович-Фокины после победы

«Каждый реагирует по-своему». Казо — о жесте Давидович-Фокины после победы
Аудио-версия:
Комментарии

Французский теннисист Артур Казо (62-я ракетка мира) прокомментировал жест своего соперника испанца Алехандро Давидович-Фокины после матча второго круга турнира категории «Мастерс», в котором победу одержал представитель Испании.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 18:15 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
15
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Артур Казо
62
Франция
Артур Казо
А. Казо

Давидович-Фокина, выиграв у француза матч, отпраздновал победу жестом баскетболиста Стефена Карри, который демонстрирует его после успешных действий в атаке, таким образом давая понять сопернику, что «уложил его спать».

«Здесь, на Дефансе, прекрасная атмосфера. Это очень приятно. Я получил большое удовольствие от публики.

Это игра, и он [Давидович-Фокина] сделал своё небольшое празднование в конце. Каждый реагирует по-своему. Непросто, когда вся публика против тебя. Не знаю, сделал ли бы я так же…

Мне лишь остаётся промолчать, потому что он свой матч сделал и был лучше меня. Мне остаётся лишь сказать «браво». Сейчас для него будет проблемой, если совсем маленькое количество французов будет на его стороне на будущих встречах. Мы просто запомним, что он был лучше меня, выдал крутой матч», — приводит слова Казо We Love Tennis.

Материалы по теме
Фото
Давидович-Фокина отпраздновал победу во 2-м круге «Мастерса» в Париже жестом Стефена Карри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android