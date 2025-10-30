«Каждый реагирует по-своему». Казо — о жесте Давидович-Фокины после победы

Французский теннисист Артур Казо (62-я ракетка мира) прокомментировал жест своего соперника испанца Алехандро Давидович-Фокины после матча второго круга турнира категории «Мастерс», в котором победу одержал представитель Испании.

Давидович-Фокина, выиграв у француза матч, отпраздновал победу жестом баскетболиста Стефена Карри, который демонстрирует его после успешных действий в атаке, таким образом давая понять сопернику, что «уложил его спать».

«Здесь, на Дефансе, прекрасная атмосфера. Это очень приятно. Я получил большое удовольствие от публики.

Это игра, и он [Давидович-Фокина] сделал своё небольшое празднование в конце. Каждый реагирует по-своему. Непросто, когда вся публика против тебя. Не знаю, сделал ли бы я так же…

Мне лишь остаётся промолчать, потому что он свой матч сделал и был лучше меня. Мне остаётся лишь сказать «браво». Сейчас для него будет проблемой, если совсем маленькое количество французов будет на его стороне на будущих встречах. Мы просто запомним, что он был лучше меня, выдал крутой матч», — приводит слова Казо We Love Tennis.