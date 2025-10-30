Хачанов — Фонсека: бразилец сравнял счёт по сетам в матче второго круга «Мастерса»

Сегодня, 29 октября, на хардовых кортах в Париже продолжается турнир категории «Мастерс». В матче второго круга встречаются россиянин Карен Хачанов (14-я ракетка мира) и представитель Бразилии Жоао Фонсека (28-е место в мировом рейтинге).

Победу во втором сете одержал Фонсека, выиграв партию со счётом 6:3. В первом сете сильнее оказался Хачанов, забрав его с результатом 6:1 в свою пользу. Таким образом, после двух сетов счёт в матче стал 1:1.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он одолел представителя Франции Уго Умбера.

Помимо Хачанова, среди российских теннисистов в текущем «Мастерсе» принимают участие Даниил Медведев и Андрей Рублёв.