Серундоло — о предстоящем матче с Синнером: постараюсь показать свой лучший теннис

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Париже с итальянцем Янником Синнером.
|1
|2
|3
|
|
— Ты уже третий год подряд выходишь в 1/8 финала здесь, в Париже. Может, на этот раз сделаешь шаг дальше — в четвертьфинал? В следующем круге тебя ждёт непростой матч с Янником Синнером.
— Да, надеюсь, что смогу выиграть и наконец-то пройти этот барьер, попасть в четвертьфинал. Но я понимаю, что поединок будет очень сложным. Возможно, он сейчас лучший игрок тура на хардовых кортах в помещении. Не знаю, его ли это любимое покрытие, однако в зале он играет просто невероятно. Кажется, Янник уже несколько лет подряд здесь не уступает. Это будет очень трудный матч.
Я хорошо его знаю. Постараюсь показать свой лучший теннис — без этого никак. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь завершить сезон как можно лучше: хорошо подавать, быть стабильным. Потому что на этом уровне соперники всегда сильные — неважно, играют ли они хорошо или плохо в конкретный день, они всё равно опасны, они умеют бить по мячу потрясающе. Так что для меня это отличный тест.
Я уже много играл с топ-теннисистами в этом году: с Карлосом — три раза, с Янником — один, с Сашей — два или больше, не помню точно. У меня было много матчей с топ-10, много сражений. И вот ещё одно впереди. С нетерпением жду этого поединка, – сказал Серундоло в студии Tennis Channel.
- 30 октября 2025
-
01:47
-
01:25
-
00:51
-
00:49
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:07
-
00:06
-
00:00
- 29 октября 2025
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
22:39
-
22:29
-
21:54
-
21:34
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:39
-
20:28
-
20:10
-
19:49
-
19:29
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:16
-
17:59
-
17:53
-
17:40
-
17:27