Серундоло — о предстоящем матче с Синнером: постараюсь показать свой лучший теннис

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Париже с итальянцем Янником Синнером.

— Ты уже третий год подряд выходишь в 1/8 финала здесь, в Париже. Может, на этот раз сделаешь шаг дальше — в четвертьфинал? В следующем круге тебя ждёт непростой матч с Янником Синнером.

— Да, надеюсь, что смогу выиграть и наконец-то пройти этот барьер, попасть в четвертьфинал. Но я понимаю, что поединок будет очень сложным. Возможно, он сейчас лучший игрок тура на хардовых кортах в помещении. Не знаю, его ли это любимое покрытие, однако в зале он играет просто невероятно. Кажется, Янник уже несколько лет подряд здесь не уступает. Это будет очень трудный матч.

Я хорошо его знаю. Постараюсь показать свой лучший теннис — без этого никак. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь завершить сезон как можно лучше: хорошо подавать, быть стабильным. Потому что на этом уровне соперники всегда сильные — неважно, играют ли они хорошо или плохо в конкретный день, они всё равно опасны, они умеют бить по мячу потрясающе. Так что для меня это отличный тест.

Я уже много играл с топ-теннисистами в этом году: с Карлосом — три раза, с Янником — один, с Сашей — два или больше, не помню точно. У меня было много матчей с топ-10, много сражений. И вот ещё одно впереди. С нетерпением жду этого поединка, – сказал Серундоло в студии Tennis Channel.