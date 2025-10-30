Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Кареном Хачановым
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в столице Франции — Париже. Во втором круге он одержал непростую победу над канадским спортсменом Габриэлем Диалло (42-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 22:55 МСК
42
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Диалло восемь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге парижского «Мастерса» де Минор сразится с россиянином Кареном Хачановым (14-я ракетка).
