Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Кареном Хачановым

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в столице Франции — Париже. Во втором круге он одержал непростую победу над канадским спортсменом Габриэлем Диалло (42-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Диалло восемь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге парижского «Мастерса» де Минор сразится с россиянином Кареном Хачановым (14-я ракетка).

