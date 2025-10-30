Скидки
Габриэль Диалло — Алекс де Минор, результат матча 30 октября 2025, счёт 1:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Париже, Карен Хачанов

Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Кареном Хачановым
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в столице Франции — Париже. Во втором круге он одержал непростую победу над канадским спортсменом Габриэлем Диалло (42-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 22:55 МСК
Габриэль Диалло
42
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 3
7 10 		4 6
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Диалло восемь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге парижского «Мастерса» де Минор сразится с россиянином Кареном Хачановым (14-я ракетка).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Главные трофеи российского тенниса:

