Хачанов обыграл Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
14-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл 28-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 23:35 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
28
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Хачанов выполнил восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Фонсека подал в игре 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.
В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Габриэль Диалло (Канада) – Алекс де Минор (Австралия)
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он одолел представителя Франции Уго Умбера.
