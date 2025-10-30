«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 29 октября

29 октября, в Париже, Франция, прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), второй круг. Результаты встреч на 29 октября:
Даниэль Альтмайер (Германия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 7:5;
Артур Риндеркнеш (Франция) – Валантен Вашеро (Польша) – 7:6, 3:6, 4:6;
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:5, 1:6, 7:6;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Мюллер (Франция) – 5:7, 7:6, 7:6;
Григор Димитров (Болгария) – Даниил Медведев (Россия) (отказ);
Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 7:6, 1:6, 5:7;
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Артур Казо (Франция) – 7:6, 6:4;
Зизу Бергс (Бельгия) – Янник Синнер (Италия) – 4:6, 2:6;
Лоренцо Музетти (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 3:6, 1:6;
Корентен Муте (Франция) – Александр Бублик (Казахстан) – 3:6, 5:7;
Габриэль Диалло (Канада) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:7, 6:4, 3:6;
Карен Хачанов (Россия) – Жоао Фонсека (Бразилия) – 6:1, 3:6, 6:3.