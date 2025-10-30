Хачанов: если ты говоришь, что устал, и тебе всё равно, тогда лучше не выходить играть

14-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов поделился впечатлениями от «Мастерса» в Париже где теннисист пробился в третий круг соревнования.

— Карен, поздравляем с победой! По общению с Медведевым и Рублёвым мы поняли, что не только все устали, но ещё и играют с меньшими ожиданиями на этом турнире, как будто уже нечего терять. У вас есть похожее чувство?

— Тяжело сказать, потому что иногда, когда тебе нечего терять, ты чувствуешь, что тебе всё равно, а это я бы не сказал, что всегда полезно. В конце концов, когда ты выходишь на корт, ты профессиональный спортсмен. Если ты выходишь играть, то ты всё равно хочешь выиграть, тебе не нравится, когда ты начинаешь проигрывать, ты сам по себе боец. Если ты говоришь, что устал, и тебе всё равно, ну, тогда лучше не выходить играть. Я это вижу так. Ты можешь чувствовать себя уставшим, можешь чувствовать себя выгоревшим, но тогда ты делаешь план, наверное, основываясь на том, как ты себя ощущаешь, как ты себя чувствуешь. По крайней мере для меня это так, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Напомним, в матче второго круга Хачанов одолел 28-ю ракетку мира бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Следующим соперником россиянина стал Алекс де Минор из Австралии.

