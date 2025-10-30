Хачанов высказался о Фонсеке, которого обыграл во втором круге «Мастерса» в Париже

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о сопернике по второму кругу «Мастерса» в Париже. Россиянин на данной стадии одолел 28-го номера рейтинга ATP бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
— Жоао Фонсеку сейчас везде очень сильно поддерживают. Сегодня это было как-то заметно для вас?
— Да, конечно. Он молодой бразилец, который не просто перспективный, он уже действующий опасный игрок. И, может быть, из-за того, что после Густаво Куэртена не было такого звёздного формата, бразильцы так поддерживают. Он сам по себе патриот. Это так же, как с футболом, как аргентинцы, начинают все поддерживать, подбадривать своих. Поэтому все за ним следят, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
В следующем круге Хачанов встретится с шестой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.
Теннис: главные события 2025 года:
- 30 октября 2025
-
02:55
-
02:33
-
02:01
-
01:47
-
01:25
-
00:51
-
00:49
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:07
-
00:06
-
00:00
- 29 октября 2025
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
22:39
-
22:29
-
21:54
-
21:34
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:39
-
20:28
-
20:10
-
19:49
-
19:29
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:16
-
17:59