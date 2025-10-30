Хачанов высказался о Фонсеке, которого обыграл во втором круге «Мастерса» в Париже

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о сопернике по второму кругу «Мастерса» в Париже. Россиянин на данной стадии одолел 28-го номера рейтинга ATP бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

— Жоао Фонсеку сейчас везде очень сильно поддерживают. Сегодня это было как-то заметно для вас?

— Да, конечно. Он молодой бразилец, который не просто перспективный, он уже действующий опасный игрок. И, может быть, из-за того, что после Густаво Куэртена не было такого звёздного формата, бразильцы так поддерживают. Он сам по себе патриот. Это так же, как с футболом, как аргентинцы, начинают все поддерживать, подбадривать своих. Поэтому все за ним следят, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

В следующем круге Хачанов встретится с шестой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

