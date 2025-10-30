Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов высказался о Фонсеке, которого обыграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Хачанов высказался о Фонсеке, которого обыграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о сопернике по второму кругу «Мастерса» в Париже. Россиянин на данной стадии одолел 28-го номера рейтинга ATP бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 23:35 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Жоао Фонсека
28
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

— Жоао Фонсеку сейчас везде очень сильно поддерживают. Сегодня это было как-то заметно для вас?
— Да, конечно. Он молодой бразилец, который не просто перспективный, он уже действующий опасный игрок. И, может быть, из-за того, что после Густаво Куэртена не было такого звёздного формата, бразильцы так поддерживают. Он сам по себе патриот. Это так же, как с футболом, как аргентинцы, начинают все поддерживать, подбадривать своих. Поэтому все за ним следят, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

В следующем круге Хачанов встретится с шестой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хачанов: если ты говоришь, что устал, и тебе всё равно, тогда лучше не выходить играть

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android