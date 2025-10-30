Карен Хачанов рассказал, в каких странах хотел бы сыграть на турнирах ATP в будущем

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о странах, в которых хотел бы побывать, чтобы сыграть на турнирах ATP.

— Вы постоянно играете по всему миру. Иногда появляются новые турниры или старые переезжают на другие локации. Есть такие места, города, где вам бы хотелось, чтобы сделали турнир? Пусть даже вы и не сильно успеваете город посмотреть.

— Я бы в Сингапур съездил, кстати, интересно. Там был один турнир после пандемии, и вот было бы интересно. Или в Малайзии, например, я не успел, когда в Куала-Лумпуре были. В Индонезии. То есть в таких странах я сам не бывал, поэтому мне было бы интересно, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

На данный момент Хачанов выступает на турнире категории «Мастерс» в Париже. В третьем круге россиянин встретится с шестой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

