Бен Шелтон — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже

Комментарии

Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (12-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон (пятый посев).

Начало матча запланировано на 16:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бен Шелтон — Андрей Рублёв.

Ранее во втором куге «Мастерса» в Париже Рублёв переиграл 39-го в мировом рейтинге Лёнера Тьена из США (6:4, 6:4), Шелтон на этой стадии победил 23-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли (7:6 (7:4), 6:3).

Календарь "Мастерса" в Париже
Турнирная сетка "Мастерса" в Париже

Видео: Рублёв занимается скалолазанием

