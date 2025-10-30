Бен Шелтон — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (12-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон (пятый посев).
Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Начало матча запланировано на 16:30 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бен Шелтон — Андрей Рублёв.
Ранее во втором куге «Мастерса» в Париже Рублёв переиграл 39-го в мировом рейтинге Лёнера Тьена из США (6:4, 6:4), Шелтон на этой стадии победил 23-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли (7:6 (7:4), 6:3).
Видео: Рублёв занимается скалолазанием
Комментарии
- 30 октября 2025
-
06:34
-
02:55
-
02:33
-
02:01
-
01:47
-
01:25
-
00:51
-
00:49
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:07
-
00:06
-
00:00
- 29 октября 2025
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
22:39
-
22:29
-
21:54
-
21:34
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:39
-
20:28
-
20:10
-
19:49
-
19:29
-
19:10
-
18:53
-
18:45
-
18:16