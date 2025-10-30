Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хачанов — де Минор: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (10-й посев) и шестой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (шестой посев).

Начало матча запланировано на 18:00 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Алекс де Минор.

Ранее во втором круге «Мастерса» в Париже Хачанов переиграл 28-го в мировом рейтинге Жоао Фонсеку из Бразилии (6:1, 3:6, 6:3), де Минор на этой стадии победил 42-ю ракетку мира канадца Габриэля Диалло (7:6 (10:8), 4:6, 6:3).

Видео: Тренировка Алькараса и Хачанова на «Мастерсе» в Париже