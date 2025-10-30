Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Алекс де Минор: где смотреть, во сколько матч 3-го круга Мастерса в Париже

Хачанов — де Минор: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, пройдёт новый игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче третьего круга встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов (10-й посев) и шестой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (шестой посев).

Париж. 3-й круг
30 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Начало матча запланировано на 18:00 мск. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Алекс де Минор.

Ранее во втором круге «Мастерса» в Париже Хачанов переиграл 28-го в мировом рейтинге Жоао Фонсеку из Бразилии (6:1, 3:6, 6:3), де Минор на этой стадии победил 42-ю ракетку мира канадца Габриэля Диалло (7:6 (10:8), 4:6, 6:3).

Календарь "Мастерса" в Париже
Турнирная сетка "Мастерса" в Париже

Видео: Тренировка Алькараса и Хачанова на «Мастерсе» в Париже

Материалы по теме
Хачанов обыграл Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android